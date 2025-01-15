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Londra Fashion Week’te ünlü Türk modacıdan bir ilham hikayesi

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Londra Fashion Week, 20-24 Şubat 2025 tarihlerinde uluslararası moda dünyasının yıldızlarını bir araya getiriyor. İlk katılımında büyük beğeni toplayan ünlü Türk Modacı Recep Demiray, 22 Şubat’ta Londra Fashion Week’te ikinci defilesini gerçekleştirecek. Tasarımlarında doğduğu toprakların tarihi ve kültürel zenginliklerini modern bir dilde harmanlayan Demiray, bu koleksiyonunda Zerzevan Kalesi ve Diyarbakır’ın görkemli tarihi dokusundan ilham alarak unutulmaz bir defileye imza atmaya hazırlanıyor!

Londra Fashion Week’te ünlü Türk modacıdan bir ilham hikayesi

Moda dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan Londra Fashion Week, 20-24 Şubat 2025 tarihleri arasında modaseverleri bir araya getirecek. 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının sergileneceği bu etkinlik, global moda dünyasının en önemli isimlerinin yer alacağı, trendlerin şekilleneceği bir platform olacak. İlk katılımında büyük beğeni toplayan modacı Recep Demiray, ikinci kez Londra Fashion Week’te yer alacak. 

Londra Fashion Week’te ünlü Türk modacıdan bir ilham hikayesi

Recep Demiray’ın yeni koleksiyonu, sadece moda değil, bir kültür mirasının derin izlerini taşıyor. 20 özel parçadan oluşan bu koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamını ve Mezopotamya’nın eski medeniyetlerinden izlerini modern bir dille yeniden yorumluyor. Tasarımları 6 ay süren bu özel koleksiyonun her bir parçası büyük bir özenle hazırlanarak şekillendi. Bu eşsiz koleksiyonun yaratılmasında, 10 kişilik deneyimli bir ekip titizlikle çalışarak her detayın kusursuz olmasını sağladı. 

 

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