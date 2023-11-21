Lohusa’nın çekimleri tamamlandı. Film ekibi sette kutlama yaptı

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın yeni filmi ‘Lohusa’nın çekimleri tamamlandı. Arif V 216 ve Görümce gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı ve Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin ekibi, başarılı finali Beykoz Kundura Fabrikası setinde kutladı. Uzun süre bir arada ve uyum içinde çalışan film ekibi son günü de neşe içinde kapattı.

Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Feri Baycu Güler gibi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra 120 kişilik film ekibiyle çekimleri tamamlanan ‘Lohusa’, son set gününü Beykoz Kundura Fabrikası’nda kutladı. 6 hafta süren çekimlerin ardından hız kesmeden post prodüksiyon çalışmalarına başlanan filmin son gününde keyifli anlar yaşandı.

Çekimleri Bebek, Beykoz, Moda, Polenezköy, Topkapı gibi İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra platolarda gerçekleşen ‘Lohusa’nın, ilk tanıtım videosu da yayınlandı. Merakla beklenen filme dair küçük ipuçları veren tanıtım videosu, kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 gün ve bu süre içinde başlarına gelen komik olayları anlatan film, 19 Ocak 2024’te gösterime giriyor.

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