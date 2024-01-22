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Lohusa filmine coşku dolu İzmir gösterimi  

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın heyecanla beklenen yeni filmi ‘Lohusa’ vizyona girdi. Gala ve İstanbul’daki seyircili gösterimlerin ardından Lohusa film ekibini İzmir de coşkuyla karşıladı. Filmin özel gösterimlerinde oyuncular, sinema severlerden büyük ilgi gördü.

Lohusa filmine coşku dolu İzmir gösterimi  

 

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın merakla beklenen yeni filmi ‘Lohusa’ vizyona girdi ve seyirciyle buluştu. Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı ve Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin İzmir özel gösterimleri önceki gün gerçekleşti. 

Lohusa filmine coşku dolu İzmir gösterimi  

Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Feri Güler, Alper Baytekin, Cihan Albayrak ve yönetmen Kıvanç Baruönü’nün katıldığı İzmir gösterimlerinin ilki İzmir Optimum Alışveriş Merkezi’ndeydi. Her gittikleri salonda izleyenlerin büyük ilgisiyle karşılaşan oyuncular, hayranlarının sevgi gösterilerinden mutluluk duydu. 

Lohusa filmine coşku dolu İzmir gösterimi  

ALAÇATI’DA BÜYÜK İLGİ

Lohusa film ekibi, Alaçatı’da yer alan The Stay Warehouse’da düzenlenen özel gala gecesine de katıldı. Biletleri günler öncesinde tükenen gecede, izleyenler otelin içinde özel kurulan sinemada oyuncularla birlikte filmi izledi. Filmin senaristi ve başrol oyuncusu Gupse Özay, “Filmi sizlerle izlerken sizin güldüğünüz yerlerde biz de hala gülüyoruz, duygulandığınız yerlerde hala gözlerimiz doluyor” dedi. Gupse Özay ve film ekibi seyircilerle kendi ebeveynlik anıları hakkında da sohbet etti.

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği Lohusa, NuLook Production imzasıyla sinemalarda.

 

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