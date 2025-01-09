Lizge Cömert'ten aşk tarifi

Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan genç yıldız Lizge Cömert, İstanbul Life dergisine çok özel pozlar verdi. Yeni proje görüşmeleri yapan Cömert, çarpıcı açıklamalar yaptı.
*En büyük hayallerimden biri müzikalde yer almak.
*Kendime meydan okuyabileceğim işlerde yer almak istiyorum.
*Oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Uzun yıllardır beni beslemesi ve geliştirmesi adına dans dersleri, solfej dersleri alıyorum, piyano ve gitar çalıyorum.
*Saf ve temiz yaşayan biriyim. Bana göre aşkın rengi hala beyaz.
*Sır tutmak kırmızı çizgilerimden biri. Biri bana bir sırrını verdiyse, sonsuza kadar bende kalır.
*Ne yaparsam yapayım ailemin benim yanımda ve bana destek olacaklarını bilmek oyunculuk konusunda ilerlememe çok yardımcı oldu.
*Yurt dışına çıkmak da bana gerçekten çok iyi geliyor. Bu durum kendimi yenilememi ve daha sağlıklı düşünmemi sağlıyor. Gittiğim yerlerde yeni tatlar denemeyi de çok seviyorum.
*En hassas olduğum şey yalan. Yalan söylemenin saf sevginin ortadan kalkmasına neden olduğuna inanıyorum.
*İkili ilişkilerimde benim için en önemli şey saygı, anlayış, şeffaflık. Zaten karşımdaki insanları da buna göre seçerim.
*Hayattaki en büyük korkum sevdiklerimi kaybetmek.
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