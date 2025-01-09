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Lizge Cömert'ten aşk tarifi

Meslektaşı Bilal Yiğit Koçak'la aşk yaşayan Lizge Cömert "Saf ve temiz yaşayan biriyim. Bana göre aşkın rengi hala beyaz" dedi.

Lizge Cömert'ten aşk tarifi

Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan genç yıldız Lizge Cömert, İstanbul Life dergisine çok özel pozlar verdi. Yeni proje görüşmeleri yapan Cömert, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Lizge Cömert'ten aşk tarifi

*En büyük hayallerimden biri müzikalde yer almak.

*Kendime meydan okuyabileceğim işlerde yer almak istiyorum.

Lizge Cömert'ten aşk tarifi

*Oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Uzun yıllardır beni beslemesi ve geliştirmesi adına dans dersleri, solfej dersleri alıyorum, piyano ve gitar çalıyorum.

*Saf ve temiz yaşayan biriyim. Bana göre aşkın rengi hala beyaz.

Lizge Cömert'ten aşk tarifi

*Sır tutmak kırmızı çizgilerimden biri. Biri bana bir sırrını verdiyse, sonsuza kadar bende kalır.

*Ne yaparsam yapayım ailemin benim yanımda ve bana destek olacaklarını bilmek oyunculuk konusunda ilerlememe çok yardımcı oldu.

*Yurt dışına çıkmak da bana gerçekten çok iyi geliyor. Bu durum kendimi yenilememi ve daha sağlıklı düşünmemi sağlıyor. Gittiğim yerlerde yeni tatlar denemeyi de çok seviyorum.

Lizge Cömert'ten aşk tarifi

*En hassas olduğum şey yalan. Yalan söylemenin saf sevginin ortadan kalkmasına neden olduğuna inanıyorum.

*İkili ilişkilerimde benim için en önemli şey saygı, anlayış, şeffaflık. Zaten karşımdaki insanları da buna göre seçerim.

*Hayattaki en büyük korkum sevdiklerimi kaybetmek.

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