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Liya Larisa’dan yeni şarkı

Söz ve müziği Liya Larisa’ya ait olan 4. şarkısı ‘Ben Daha Ölmedim’ ile tüm müzik platformlarında yayında.

Liya Larisa’dan yeni şarkı

Hayattan ve aşktan alacağı olan herkese armağan ettiği yeni şarkısı “Ben Daha Ölmedim”  ile müzik piyasasında adını hak ettiği yerlere taşıyacak olan Liya Larisa sözlerinden de anladığımız üzere yıllar geçse de unutulmaz şarkı sözlerinin mimarı olmaya hazırlanıyor.  

Liya Larisa’dan yeni şarkı

Son zamanlarda çıkan şarkı sözlerinin birçoğu akılda bile kalmazken söz ve müzik yazarlığında da adından sıkça bahsettirecek olan Liya Larisa sadece sesi ile değil besteleri ile de çok konuşulacak.  

Geçirdiği 12 yaşındaki beyin ameliyatı sonrası duygusallığı ve hayata dair farkındalığı artan Liya Larisa söz müzik yazmaya ise 16 yaşında başladı. Gördüğü duyduğu hissettiği her duyguyu kaleme alan Liya Larisa dinleyen herkesin kendini bulacağı şarkıları ile müzik piyasasının devleri arasında adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. 

Liya Larisa’dan yeni şarkı

Güçlü sesi ve yorumları ile dinleyenlerine müzik ziyafeti yaşatan Liya Larisa, sahne performansları ile de dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Ben daha ölmedim şarkısının söz müziği Liya Larisa aitken aranjesini ise Mert Kemancı üstlendi. Birbirinden  kıymetli müzisyenlerin büyük itina  ile çalıştığı şarkının klip  yönetmenliğini Liya Larisa kendisi yaptı.  

‘Ben Daha Ölmedim’ 28 Haziran’dan itibaren tüm müzik platformlarında yayında.

 

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