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Lisedeki fotoğrafıyla gündem olan Göksel'den okul zamanı yaşadıklarını anlattı

Lisedeki fotoğrafıyla gündem olan Göksel'den okul zamanı yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

Lisedeki fotoğrafıyla gündem olan Göksel'den okul zamanı yaşadıklarını anlattı

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ortaokul/lise fotoğrafları ile çok konuşulan Göksel, o dönemiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

 Lisedeki fotoğrafıyla gündem olan Göksel'den okul zamanı yaşadıklarını anlattı

Dijital bir platformun sorularını yanıtlayan Göksel, "Çok eğlendiğiniz o soruyu cevapladım." diyerek samimi videosunu Instagram sayfasında yayınladı.

Lisedeki fotoğrafıyla gündem olan Göksel'den okul zamanı yaşadıklarını anlattı
"Evrime kafa attığınız doğru mu?" sorusuna, "Doğru" cevabını veren Göksel; "Yıllıktaki fotoğrafımdan bahsediyorsunuz değil mi? O fotoğrafı yayanı bir elime bir geçirsem. Gerçekten ergenlik dönemimde iyi görünmüyordum.

 Lisedeki fotoğrafıyla gündem olan Göksel'den okul zamanı yaşadıklarını anlattı


En küçüklüğümde güzelmişim, hatta dünya güzeli diye çağırdıkları bir dönem var. Sonra birden bire ortaokula başlayınca felaket kötü görünmeye başladım, kilo aldım, gözlükler takıldı, aslanağzı saçlar modaydı o zaman, bir tuhaf kestirmişim saçlarımı, becerememişim, kendimi beğenmiyordum, beğenmedikçe daha da kötü görünüyormuşum. İyi de oldu aslında, o dönemde bolca eve kapandım, müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Benim için zor bir dönemdi ama hayatta karşılaştığımız bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum.

 Lisedeki fotoğrafıyla gündem olan Göksel'den okul zamanı yaşadıklarını anlattı

Ben de onun canlı bir örneğiyim." diyerek o dönemlerin hayatına katkısını anlatmış oldu" dedi.

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