 Lingo Türkiye'den Yılbaşı Özel Bölümü! 750 bin TL'lik ödül çocuklara bağışlandı

Türkiye’nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye, Yılbaşı Özel Bölümü’nde birbirinden ünlü isimlerle coşku dolu bir geceye imza attı.

Shine Film Pictures yapımcılığında ekrana gelen Yılbaşı Özel Bölümü, 2024’e veda ederken unutulmaz anlara sahne oldu!



Çok sayıda ünlü ismin katıldığı yarışmada kazanılan 750 Bin TL’lik para ödülü, 'Çocuk Evleri'ne bağışlandı.

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