Linet'ten arabesk rüzgarı

Sahnedeki performansıyla dinleyicilerini adeta büyüleyen Linet, özellikle Orhan Gencebay şarkılarıyla duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren muhteşem performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Linet, gazino sahnesine damgasını vurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.