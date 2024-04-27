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Linet'ten arabesk rüzgarı

Maslak'taki Yeni Gazino'da sahne alan Linet, arabesk şarkılarını titizlikle seçerek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Linet'ten arabesk rüzgarı

Sahnedeki performansıyla dinleyicilerini adeta büyüleyen Linet, özellikle Orhan Gencebay şarkılarıyla duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Linet'ten arabesk rüzgarı

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren muhteşem performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Linet, gazino sahnesine damgasını vurdu.

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