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Limak Filarmoni Orkestrası 25 Ağustos’ta Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak

Limak Filarmoni Orkestrası 25 Ağustos’ta Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak. İşte detaylar...

Limak Filarmoni Orkestrası 25 Ağustos’ta Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak

Limak Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 7’nci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası 25 Ağustos’ta Bodrum’da konser verecek. Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde gerçekleşecek konserde, Orkestra Şefi Beatrice Venezi yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip soprano Kristine Opolais sahne alacak.

 Limak Filarmoni Orkestrası 25 Ağustos’ta Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak

Limak Vakfı bünyesinde yürütülen toplumsal fayda projelerinden biri olan Limak Filarmoni Orkestrası, 25 Ağustos 2024 tarihinde Bodrum’da vereceği konser ile faaliyetlerine devam ediyor. Özenle seçilmiş eserlerden oluşan repertuarı ile Anadolu'nun en eski tiyatrolarından olan ve tarihi dokusuyla büyüleyen Bodrum Antik Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıkacak Limak Filarmoni Orkestrası, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

 Limak Filarmoni Orkestrası 25 Ağustos’ta Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak

Türkiye'nin kültürel mirasını müziğin evrensel diliyle birleştirirken, genç nesillere ve uluslararası sanatseverlere ulaşmayı hedefleyen Limak Filarmoni Orkestrası’nın Bodrum’da vereceği konserde, dünyanın önemli sahnelerinde başrol söyleyen ve aynı zamanda Limak Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen ünlü tenor Murat Karahan’a, soprano Kristine Opolais eşlik edecek. Orkestra Şefliğini Beatrice Venezi’nin yapacağı "Limak Filarmoni Orkestrası Operanın Yıldızlarıyla Yaz
Konseri”nde bilet satışından elde edilen gelir, Limak Vakfı’nın “Global Engineer Girls Türkiye” programından faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak. Biletler Biletix’te satışa sunuldu.

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