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Liıerac Arkéskin serisi ile cildin daha canlı ve taze görünmesini sağlıyor

Lierac Arkéskin serisi, cildin yaşlanmasına etki eden yeni bir seri sunuyor.  Doğal içerikleri, yenilikçi formülleri ve klinik olarak kanıtlanmış etkisiyle Arkéskin serisi, cildin gençliğini geri kazanmasına destek oluyor.

Liıerac Arkéskin serisi ile cildin daha canlı ve taze görünmesini sağlıyor

Menopoz konusunda 25 yıldır uzman olan Lierac Laboratuvarları, hormonal yaşlanmanın belirtileriyle baş etmek için özel olarak Arkéskin serisini geliştirdi. Hormonal Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi, Hormonal Yaşlanma Karşıtı Gece Bakım Kremi ve yedek kapsüllerden oluşan Arkéskin serisi; cildi besliyor, onarıyor ve genç görünüme destek oluyor. Seri, özellikle olgun ciltlerin ihtiyaçlarına yönelik etkili bir şekilde yanıt veren ürünler sunuyor. İçeriğindeki Biyopeptid ile cildi gün boyu korumaya ve beslemeye yardımcı oluyor.  

Lierac Arkéskin Serisi, cildinizin gençliğini geri kazanmanız için tasarlanmış yenilikçi bir cilt bakım çözümü sunuyor. Bu ürünlerle, cildinizin güzellik ve canlılıkla ışıl ışıl parlamasını sağlayabilirsiniz.

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