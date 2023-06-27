Lezzet ve eğlencenin buluşma noktası The Barra Alaçatı açıldı

Kahvaltı ve bar konseptiyle hizmet vermeye başlayan The Barra Çeşme’nin gözdesi Alaçatı’da faaliyet göstermeye başladı. Güne güzel bir başlangıç yapmak için Ege bölgesinin en taze ve tamamı doğal ürünlerden oluşan zengin menüsüyle bol sohbetli ve leziz bir serpme kahvaltı misafirlerini bekliyor.

Sıcak yaz akşamlarında günü enerji dolu bitirmek isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunan The Barra, birbirinden ünlü Dj performansları eşliğinde müziğin ritmine kendini kaptırmak isteyenleri kokteyl çeşitleri, zengin yiyecek-içecek menüsüyle eğlencenin yeni merkezinde ağırlıyor.

Şimdiden Alaçatı’nın gözdesi olan The Barra’da sabahın erken saatlerinden öğlen 16:00’a kadar kahvaltı devam ederken, akşam saatlerinde DJ performansı eşliğinde en sevilen Türkçe pop şarkılar konuklarını bekliyor.

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