Leyla Tanlar ve Burak Dakak'tan evlilik açıklaması!

Leyla Tanlar ve Burak Dakak, 'Atatürk' filminin galasında katıldı. Geçtiğimiz günlerde Dakak, sevgilisine evlilik teklifi yapmıştı.

Tanlar, "Düğünle ilgili acelemiz yok. Teklifle nişan arasında uzatmamamk istedik. Annemin bahçesinde nişanı yaptık" dedi.

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