Leyla Tanlar ve Burak Dakak'tan Aşk Pozu

Güzel Günler dizisinin oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

İkili, geçtiğimiz aylarda Anıtkabir'e giderek, aşkını ilan etmişti.

Oyuncular, aracın içinden ve havalimanından çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

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