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Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!

Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması! İşte detaylar...

Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!

Oyuncu Serhat Teoman, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!
"Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın" sözlerine oyuncu, "Çok yetenekli arkadaşlarımız yapıyordur ama ben yapamıyorum.

 Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!

Bir filmde çok mesai harcıyoruz. Nefret ettiğin insanla bırakın oynamayı, aynı ortamda bulunmak istemiyorsunuz. Nefret ettiğim kimse yok ama" ifadelerini kullandı.

 Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!

Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasına Teoman, "Müjde hakkıdır zor şartlarda çalışıyor. Yorulmuş demek. Zaman zaman bu tarz durumlar hepimize geliyor" dedi. Dokuz yıldır Leyla Feray ile birlikte olan oyuncu, "Mutluyum, huzurluyum. Düğünü bakıp, göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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