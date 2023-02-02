Leyla Çiftkurt'un Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı

Sosyete dünyası, 24 yaşında ölen Leyla Çiftkurt 'a ağlıyor! Aslı Çetiner'in, işadamı Tahsin Çiftkurt'tan olan kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulunmuştu. Ölümle ilgili sır perdesi halen aydınlatılamadı. Anne Aslı Çetiner ve baba Tahsin Çiftkurt acı haberi alır almaz Londra'ya gitti. Leyla'nın ölümüyle yıkılan aile üyeleri de İngiltere'ye koştu.

İngiliz polisi; Leyla'nın ölüm nedeni olarak ani kalp durmasını gerekçe gösterdi. Ancak genç kızın kalbinin gizli bir rahatsızlık nedeniyle mi yoksa tetikleyici bir nedenle mi durduğunu belirleyemedi. Çiftkurt'un ölümüyle ilgili kesin bilgiye bugün yapılacak otopsi sonrası ulaşılacak.

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