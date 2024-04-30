Lexus LBX’in “Sıra Dışı Partisi” ünlü isimleri bir araya getirdi  

Lexus LBX’in Elegant, Emotion, Relax ve Cool atmosferlerinden esinlenen parti, farklı deneyim alanlarıyla görsel bir şölene sahne oldu.

Parti alanına gelen konukları, öncelikle balkondan opera sanatçılarının seslendirdiği arya karşıladı ve ilk andan itibaren eşsiz bir atmosfer yaşandı.

Lexus LBX’in yüzü olarak Türkiye reklam çekimlerinde rol alan idol isim Hadise’nin de katıldığı Lexus LBX partisi, unutulmaz bir geceye sahne oldu. Emir Ersoy’un geceye özel olarak LBX modelinin atmosferlerinden yola çıkarak dizayn ettiği müziklerle eğlenceli anlara imza atıldı.

Geç saatlere kadar süren geceye aralarında Hadise, Melis Sezen, Ayşegül-Barış Kılıç, Gökçe Bahadır, Hazal Filiz Küçükköse, Pervin Ersoy, Taner Rumeli, Yağızcan Konyalı, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Nilgün Esinli, Burcu Cavrar, Onur Büyüktopçu, Ümit Erdim, Murat Güloğlu, Derya Taşbaşı, Doğukan Güngör, Ece Özdikici, Gizem Denizci, Keremcem’in de bulunduğu 200’ün üzerinde konuk katıldı.

Türkiye’de satışa sunulan yeni LBX modeline büyük ilgi gösteren davetliler, aracı yakından incelediler. Konuklar tarafından büyük beğeni toplayan LBX, tarzıyla gecenin yıldızı oldu.

Lexus LBX, 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’lardaki yerini alırken, bu sıra dışı modelle tanışmak isteyenler, 3 Mayıs’a kadar Beşiktaş, Akaretler’de oluşturulan LBX Hub’larını ziyaret ederek aracı yakından tanıyabilecekler.

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