Levi’s Made & Crafted İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu Modern Dokunuşlarla Yenileniyor!

Bu sezon, Levi’s® Made & Crafted® koleksiyonu doğal renkler, pastel tonlar ve denimden oluşan çağdaş tasarımlar ile karşımıza çıkıyor. Dünyanın en yüksek kalite kumaşları kullanılarak üretilen koleksiyonda sürdürülebilir bir gardırop oluşturma amacıyla sezon anlayışının ötesinde modeller sunuluyor. Vintage spor giyim ve modern tasarımlar baz alınarak geleceğe yönelik kombinlere yer veriliyor.





Koleksiyonda yer alan üç kadın, üç erkek kombininde soluk denim ile vintage spor giyim esintileri ön plana çıkıyor.



Kadın kombinlerinde, Wide Barrel Jean soluk denim, geniş paçalar ve daire şeklinde yamalarla yeniden yorumlanıyor. İnce denim kumaş ile tasarlanan elbise modeli sportif ve rahat bir tarz sergiliyor. Kalın örgü deseni ve açık renk tonlarıyla oversize kadın süveteri ise bu sezonun dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor.



Erkek koleksiyonun bir parçası olan Union trucker ceket, rahat kesimi ve istikrarlı renk paleti sayesinde rafine bir görünüm kazanıyor. 501® jean’lerin klasik tarzına çeşitli geometrik desenler ve farklı kumaşların kullanımıyla yeni bir güncelleme geliyor. Son olarak sade ve klasik şıklığı ön plana çıkaran yeni Indigo denim erkek gömleği karşımıza çıkıyor. Koleksiyonda yer alan parçaların tümü cool ve özgüvenli bir duruş sergiliyor.





Japonya’nın geleneksel teknikleri ve yetenekli bireyler sayesinde denim, bir sanat formuna dönüştü. Uzun zamandır süre gelen bu zengin Japon zanaatkarlığına atıfta bulunmak amacıyla Levi’s®, İlkbahar/Yaz 2023 Koleksiyonu’nda kullanılan denim kumaşların çoğunluğu için dünyaca ünlü Kaihara Denim Mills ile çalıştı. Geleneksel teknikler ve uzmanlıkla bu tecrübeli zanaatkarlar, kumaşları giyilebilir sanat eserlerine dönüştürüyor.



“Levi’s® Made & Crafted ile, markanın geçmişinden aldığımız ilhamla modern ve yeni parçalar tasarlıyoruz. Vintage spor giyim ve modern tasarım tekniklerini bir araya getirdiğimiz bu koleksiyonda hem günümüze uygun hem de zamansız olmayı hedefliyoruz. Yıllar sonra da insanların giyebileceği kıyafetler sunmak istiyoruz.” – Paul O’Neill, Levi’s® Made & Crafted ve Levi’s® Vintage Clothing Baş Tasarımcısı.

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