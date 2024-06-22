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Levent Yüksel’den bilet satış rekoru

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların kalbinde taht kuran Levent Yüksel, önceki akşam KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İzmir Kültürpark Açıkhava’da sahne aldı.

Levent Yüksel’den bilet satış rekoru

Müzik kariyerinin 30. Yılına özel verdiği senfonik konserlerle bilet satış rekorları kıran Levent Yüksel, İzmir konserinin biletleri ise günler öncesinden tükendi. Dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını senfonik düzenlemeyle seslendiren Levent Yüksel, konser alanını tıklım tıklım dolduran İzmirli müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Levent Yüksel’den bilet satış rekoru

Yaz turnesine devam edecek olan Levent Yüksel, 27 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) de vereceği senfonik konserinin  yanı sıra 10 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro’da, 19 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 27 Temmuz'da Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da, 11 Ağustos’ta ise Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

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