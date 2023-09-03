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Levent Saydam'dan son dönem erkek saç stil trendleri

Ünlülerin kuaförü Levent Saydam, ekibi ile yaptığı çalışmalarda trend takipçisi olmaktan çok yeni trendler yaratmayı hedefliyor.

Levent Saydam'dan son dönem erkek saç stil trendleri

Ünlülerin kuaförü Levent Saydam, ekibi ile yaptığı çalışmalarda trend takipçisi olmaktan çok yeni trendler yaratmayı hedefliyor.

Levent Saydam'dan son dönem erkek saç stil trendleri

Ferman Toprak, Metin Yıldız, Ozan Orhon, Şenol İpek'in yanı sıra futbolcuların da saçlarını tasarlayan Levent Saydam, kadınlar kadar erkeklerinde saçlarına önem verdiğini ve son trendleri yakından takip ettiklerini belirtti. Saydam, "Öncelikle erkek müşterilerimizin saç kesiminde, kişinin saç ve kafa yapısına bakarak bir imaj belirliyoruz. Kafamıza göre değil kafa yapısına göre model uyguluyoruz. Bir dönem kadınlarda perma çok revaçta iken son dönemlerde erkeklerde perma akımı başladı. Birçok erkek müşterimiz kullanımı daha rahat olduğu için saçlarına perma yaptırıyor. Erkekler perma sayesinde mükemmel buklelere sahip oluyor" dedi.

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