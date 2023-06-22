Levent Özbay'dan yeni klip 

Adriatuqe, Black Coffee, Agent of Time gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan başarılı Dj, son klibini Katar'ın ilk yerleşim yerlerinden olan 1820'li yıllarından kalma, terk edilmiş Al Jumail bölgesinde çekti.

Elektronik müziği, harika performansının yanında tarihi görüntülerle birleştiren Özbay, klibinde Katar 2022 Dünya Kupası'nın yönetmeni ile çalıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.