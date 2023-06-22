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Levent Özbay'dan yeni klip 

Dünyaca ünlü Türk Dj Levent Özbay, yeni klibiyle çok konuşulacak.

Levent Özbay'dan yeni klip 

Adriatuqe, Black Coffee, Agent of Time gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan başarılı Dj, son klibini  Katar'ın ilk yerleşim yerlerinden olan 1820'li yıllarından kalma, terk edilmiş Al Jumail bölgesinde çekti.
Levent Özbay'dan yeni klip 
 
Elektronik müziği, harika performansının yanında tarihi görüntülerle birleştiren  Özbay, klibinde Katar 2022 Dünya Kupası'nın yönetmeni ile çalıştı. 

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