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Levent Dörter'den ustalara vefa

Ünlü şarkıcı Levent Dörter'den ustalara vefa. İşte detaylar...

Levent Dörter'den ustalara vefa

Başarılı şarkıcı Levent Dörter, önceki akşam Azka Otel’de Yaz Konserleri serisinde sahne aldı.

 

Levent Dörter'den ustalara vefa
Repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze birçok usta sanatçının eserlerine de yer veren Dörter, sahneden dinleyicilere şöyle seslendi:

 Levent Dörter'den ustalara vefa

“Bu ülkede Neşet Ertaş, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi çok önemli müzik insanları geçti. Biz onların şarkılarıyla büyüdük, onlarla yaşadık. Bu nedenle çok mutluyuz. Hepsini saygıyla anıyorum.”

 Levent Dörter'den ustalara vefa

Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran Levent Dörter, hareketli parçalarla izleyicileri ayağa kaldırdı ve geceye unutulmaz bir final yaptı.

 

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