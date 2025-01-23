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Lesli Karavil kahkaha dolu buluşmalara davet ediyor

Kahkahanın yükselen sesi Lesli Karavil, 2025 yılının ilk aylarında mizah severleri yepyeni hikayeler ve eğlence dolu anlarla buluşturuyor.

Lesli Karavil kahkaha dolu buluşmalara davet ediyor

Stand-up performanslarıyla izleyicileri kahkahaya boğan Karavil, bu kez hem DasDas sahnesinde hem de Komedi Kulübü'nde birbirinden keyifli dört gösteriyle sahne alacak. Lesli, 24 Ocak akşamı DasDas sahnesinde stand-up gösterisiyle sevenleriyle buluşacak. Kendi yaşamından eğlenceli anekdotlar ve toplumsal gözlemlerini mizahi bir dille aktardığı bu gösteride, kahkaha garantili bir gece yaşanacak.

Lesli Karavil kahkaha dolu buluşmalara davet ediyor

Karavil, 8 Şubat'ta bir kez daha DasDas’ta stand-up gösterisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Komedi sahnelerinin sevilen ismi, 11 Şubat'ta Komedi Kulübü'nde stand-up gösterisiyle mizah severlere unutulmaz bir gece yaşatacak. 

Tarihler 19 Şubat'ı gösterdiğinde Lesli bu kez seyircileri de dahil ettiği yepyeni interaktif oyunu Mazaretim Var! ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Karavil, yeni formatında günlük hayatımızda sürekli arkasına sığındığımız bahanelerin üzerine gidiyor. Oyunda gönüllü seyircilerle eğlenceli senaryolar da canlandırılıyor.

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