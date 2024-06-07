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Lerzan Mutlu'nun AVM tarzı...

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'nun AVM tarzı... İşte detaylar...

Lerzan Mutlu'nun AVM tarzı...

Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün İstinyePark’da görüntülendi.

Lerzan Mutlu'nun AVM tarzı...
Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Lerzan Mutlu, kendisini görüntüleyen muhabirlerin de sorularını cevapladı. Mutlu, ”Bu aralar çok mutluyum. Bu yaz benim yazım olacak. Hem yeni şarkım geliyor, hem de sezona çok iyi hazırlandım. Beni bir çok yerde göreceksiniz işler yoğun” diyerek mağazaları dolaşmaya devam etti.

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