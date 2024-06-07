Lerzan Mutlu'nun AVM tarzı...

Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün İstinyePark’da görüntülendi.



Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Lerzan Mutlu, kendisini görüntüleyen muhabirlerin de sorularını cevapladı. Mutlu, ”Bu aralar çok mutluyum. Bu yaz benim yazım olacak. Hem yeni şarkım geliyor, hem de sezona çok iyi hazırlandım. Beni bir çok yerde göreceksiniz işler yoğun” diyerek mağazaları dolaşmaya devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.