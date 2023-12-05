 Lerzan Mutlu'nun AVM tarzı

Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da tek başına alışveriş yaparken görüntülendi.

Gün boyunca alışveriş merkezinde vakit geçiren Mutlu, mağazaların vitrinlerini inceleyerek yılbaşı alışverişi yaptı. Muhabirlerin, "Yılbaşı planınız var mı?" sorusuna Mutlu, “Yılbaşında sahnede olacağım, hayranlarıma unutulmaz bir müzik deneyimi sunacağım" dedi.

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