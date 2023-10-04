 Lerzan Mutlu ekrana dönüyor!

Lerzan Mutlu, İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken güzel sunucu, yeni sezonda ekranlarda olacağının müjdesini verdi. Kadın programıyla bu sezon ekranlarda olacağını dile getiren Mutlu, mağazaları dolaşarak yeni sezon alışverişi yapmayı da ihmal etmedi.

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