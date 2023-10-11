Lerzan Mutlu: Bana 'yılan terbiyecisi' derler

San Kuaför’ün çekilişle vereceği uçağı kazanmak için sık sık kuaföre gelip bakım yaptırdığını açıklayan ünlü şarkıcı, uçağın üzerinde poz verdi. Mutlu, “İnşallah bu uçak ihtiyacı olan birine çıkar çünkü fiyatı 5 milyon TL” dedi.

Yeni bir single çalışması için hazırlıklar yaptığını da açıklayan sanatçı, sahte sosyal medya hesapları konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mutlu, "Yenimi öğrendiniz, benim çevremde böyle insanlar vardı ve hepsiyle başa çıktım. Bana 'yılan terbiyecisi' derler" diye konuştu. Bu tür sahte hesap kullanan insanlarla tanışmaya çalıştığını belirten güzel sanatçı, kendi sahte hesabının da olduğunu ancak şifresini unuttuğunu itiraf etti.

Güzel sanatçı, "Bu tür hesaplara güvenmek pek sağlıklı değil, ilişkiler bozulduğunda hemen dedikodu yaparlar" diyerek sözlerine ekledi.

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