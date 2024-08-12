Can Ulkay imzası taşıyan ve başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç’e yer veren yeni Netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin çekimleri başladı.

Futbolun efsane isimleri arasında sayılan ve geniş kitlelerce sevilen Lefter Küçükandonyadis’in

yaşam hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures birlikte üstlenirken,

senaryosunu Ayşe İlker Turgut kaleme aldı.

Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da başlayıp dünyaya yayılan ününü ve bir efsane haline gelme yolunda verdiği mücadeleleri anlatan hikayede başrollere Edip Tepeli,



Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel,

Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin gibi isimlerin



yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

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