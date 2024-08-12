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'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Yeni netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı. İşte detaylar...

'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Can Ulkay imzası taşıyan ve başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç’e yer veren yeni Netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin çekimleri başladı.

 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Futbolun efsane isimleri arasında sayılan ve geniş kitlelerce sevilen Lefter Küçükandonyadis’in

 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

yaşam hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures birlikte üstlenirken,

 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

senaryosunu Ayşe İlker Turgut kaleme aldı.

 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da başlayıp dünyaya yayılan ününü ve bir efsane haline gelme yolunda verdiği mücadeleleri anlatan hikayede başrollere Edip Tepeli,

'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı
Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel,

 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin gibi isimlerin

'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı
yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

 

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