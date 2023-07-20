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Lavantalar arasında Samida rüzgarı

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Didim Lavanta Festivali yerli ve yabancı misafirlerine muhteşem bir görsel şölen sundu.

Lavantalar arasında Samida rüzgarı

Lavanta Festivali etkinlikleri kapsamında Samida grubu sahneye çıktı.

Lavantalar arasında Samida rüzgarı

Farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini kendilerine özgü bir yorum ve düzenleme anlayışı ile seslendiren Samida grubu konseri alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. 

 

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