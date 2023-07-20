Lavantalar arasında Samida rüzgarı

Lavanta Festivali etkinlikleri kapsamında Samida grubu sahneye çıktı.

Farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini kendilerine özgü bir yorum ve düzenleme anlayışı ile seslendiren Samida grubu konseri alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

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