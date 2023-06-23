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Latin ve Güney Amerika’dan sonra Türkiye’de

“Yeşil Vadi’nin kızı’ adlı günlük dizi Temmuz’dan ayından itibaren hafta iç her gün Show TV’de ekrana gelecek.

Latin ve Güney Amerika’dan sonra Türkiye’de

Latin ve Güney Amerika’da birçok televizyon kanalında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan “Yeşil Vadi’nin kızı’ adlı günlük dizi Temmuz’dan ayından itibaren hafta iç her gün Show TV’de yayınlanacak. 

Başrolünde genç kuşağın en başarılı çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız’ın olduğu dizide Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Ece Gürer ve Aslı Saçar gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

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