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Lara Surol Amerika'dan döndü

Ünlü manken Lara Surol Amerika'dan döndü. İşte detaylar...

Lara Surol Amerika'dan döndü

Bir dönemin gözde isimlerinden olan ünlü manken Lara Surol, uzun bir aradan sonra Zorlu AVM'de kızı Jes ile birlikte objektiflere takıldı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Surol, Amerika’da işlerinin yoğunluğu nedeniyle bulunduğunu belirtti.

 Lara Surol Amerika'dan döndü

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Surol, "Bir süredir Amerika'daydım, ancak artık geri döndüm. Çok yakında yeni projelerle ekranlarda olacağım. Oldukça heyecanlıyım, güzel bir dönem bizi bekliyor" diyerek sevenlerine müjde verdi. AVM çıkışında kızı Jes ile keyifli halleri dikkat çeken Surol, anne-kız ilişkileriyle de göz doldurdu. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ünlü manken, geri dönüşüyle birlikte hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.

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