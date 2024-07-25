  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Laleli muhteşem moda şovuna hazır 

Laleli Sanayici ve İş insanları Derneği (LASİAD) tarafından bu yıl 10.su düzenlenecek olan geleneksel “Laleli Fashion Shopping Festival”in basın toplantısı “Laleli Modadır” sloganıyla yapıldı.

Laleli muhteşem moda şovuna hazır 

LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca’yla birlikte kamera karşısına geçen Demet Şener, Wilma Elles ve Sezgi Sena Akay 5-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek moda şovu öncesi heyecanlarını dile getirdi.

Laleli muhteşem moda şovuna hazır 

Avrupa’nın en büyük podyumlarından birinde sokak defilesine çıkmaya hazırlanan ünlü mankenlerden Demet Şener, “Mesleğimde bu yol kat etmişken hala tercih ediliyor olmak bana gurur veriyor” derken bir hayalini de ilk kez kameralarla paylaştı. Demet Şener, “En büyük hayallerimden biri gün İrem’le aynı podyumda yer alabilmek” dedi.

Wilma Elles, 10 yıl önce Laleli’de dev podyumda ilk kez modellik deneyimini yaşadığını hatırlatırken, “Aradan geçen 10 yılda 3 kez anne oldum ve hala podyumdayım” dedi.

Laleli muhteşem moda şovuna hazır 

Laleli Fashion Festival’de ilk kez podyuma çıkacak olan Sezgi Sena Akay ise “Böylesine büyük bir organizasyonda yer almamı sağlayan Serkan Duman ve Gökhan Duman’a teşekkür ediyorum” dedi.

5-6 Ağustos’ta Laleli’de kurulacak dev podyumda gerçekleştirilecek ve halka açık olarak herkesin izleyebileceği muhteşem defilenin organizasyonuyla koreografisini Duman Fashion Event adına Serkan Duman ve Gökhan Duman üstleniyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Polikistik over sendromunun 10 işareti  
  Yaşam - Sağlık

Polikistik over sendromunun 10 işareti  

Sandra Pestemalciyan sevgilisi Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün fotoğrafını paylaştı!
  Magazin

Sandra Pestemalciyan sevgilisi Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün fotoğrafını paylaştı!

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan hamle!
  Magazin

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan hamle!

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın havuzda kahvaltı keyfi
  Magazin

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın havuzda kahvaltı keyfi

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu: Müziğin evrenselliğini Londra'dan dünyaya taşıyor
  Magazin

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu: Müziğin evrenselliğini Londra'dan dünyaya taşıyor

Zeynep Avcı'dan Barış Manço'ya saygı
  Magazin

Zeynep Avcı'dan Barış Manço'ya saygı