Laleli muhteşem moda şovuna hazır 

LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca’yla birlikte kamera karşısına geçen Demet Şener, Wilma Elles ve Sezgi Sena Akay 5-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek moda şovu öncesi heyecanlarını dile getirdi.

Avrupa’nın en büyük podyumlarından birinde sokak defilesine çıkmaya hazırlanan ünlü mankenlerden Demet Şener, “Mesleğimde bu yol kat etmişken hala tercih ediliyor olmak bana gurur veriyor” derken bir hayalini de ilk kez kameralarla paylaştı. Demet Şener, “En büyük hayallerimden biri gün İrem’le aynı podyumda yer alabilmek” dedi.



Wilma Elles, 10 yıl önce Laleli’de dev podyumda ilk kez modellik deneyimini yaşadığını hatırlatırken, “Aradan geçen 10 yılda 3 kez anne oldum ve hala podyumdayım” dedi.

Laleli Fashion Festival’de ilk kez podyuma çıkacak olan Sezgi Sena Akay ise “Böylesine büyük bir organizasyonda yer almamı sağlayan Serkan Duman ve Gökhan Duman’a teşekkür ediyorum” dedi.



5-6 Ağustos’ta Laleli’de kurulacak dev podyumda gerçekleştirilecek ve halka açık olarak herkesin izleyebileceği muhteşem defilenin organizasyonuyla koreografisini Duman Fashion Event adına Serkan Duman ve Gökhan Duman üstleniyor.

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