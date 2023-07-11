Lahmacunu bırak buzun fiyatına bak!

Bu yıl Bodruma gelen tatilciler gittikleri mekanlarda karşılarına çıkan yeni bir ürün ile tanıştılar. Özel istek üzerine yapılan ve kişiye göre yapılan bu ürün bildiğimiz ‘Buz’ özel olarak tasarlanan buzların içine meyve ve gül benzeri gibi şeyler yerleştirilebilir.

Fieasta ismi verilen buzlara kişi özel olarak eşi ya da kız arkadaşı için istediği zaman içeceğine önceden sipariş verilerek masalara geliyor fiyatı ise 500 TL ve bin TL arasında değişiyor ve buzların tek özelliği ise geç erimesi.

Türkbükü’ndeki işletmeciler ise oldukça heyecanlanırken çünkü buzun hiç bir masrafı yok.

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