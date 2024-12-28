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Lady Spa’dan unutulmaz bir davet

Yeşilköy’ün gözdesi Lady Spa, Yiğit Macit organizasyonu ile  unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ünlü isimlerin buluştuğu özel davette, ziyaretçiler hamam, sauna ve spa hizmetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Lady Spa’dan unutulmaz bir davet

Etkinlikte yer alan isimler arasında Ebru Destan, Cansu Melis Karakuş ve Aslı Gürer gibi tanınmış simalar da vardı. Davetliler, Lady Spa’nın modern ve geleneksel detayları bir araya getiren atmosferinde keyifli bir gün geçirirken, huzur ve yenilenmenin tadını çıkardı.

Lady Spa’dan unutulmaz bir davet

Lady Spa’nın bu özel etkinliği, güzellik ve bakım dünyasının vazgeçilmez adreslerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Misafirler, profesyonel ekibin sunduğu masaj, kese-köpük, sauna, cilt bakımı gibi ayrıcalıklı hizmetlerle adeta kendilerini yeniden keşfetti.

Lady Spa’dan unutulmaz bir davet

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Lady Spa yetkilileri, “Müşterilerimize her zaman en iyisini sunmayı hedefliyoruz. Bugün burada düzenlediğimiz davette, misafirlerimizin kendilerini özel hissetmelerini sağlamak bizim için büyük bir mutluluktu” ifadelerini kullandı.

Yeşilköy’deki Lady Spa, güzelliğine ve sağlığına önem veren herkes için vazgeçilmez bir adres olmaya devam ediyor.

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