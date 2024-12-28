Lady Spa’dan unutulmaz bir davet

Etkinlikte yer alan isimler arasında Ebru Destan, Cansu Melis Karakuş ve Aslı Gürer gibi tanınmış simalar da vardı. Davetliler, Lady Spa’nın modern ve geleneksel detayları bir araya getiren atmosferinde keyifli bir gün geçirirken, huzur ve yenilenmenin tadını çıkardı.

Lady Spa’nın bu özel etkinliği, güzellik ve bakım dünyasının vazgeçilmez adreslerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Misafirler, profesyonel ekibin sunduğu masaj, kese-köpük, sauna, cilt bakımı gibi ayrıcalıklı hizmetlerle adeta kendilerini yeniden keşfetti.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Lady Spa yetkilileri, “Müşterilerimize her zaman en iyisini sunmayı hedefliyoruz. Bugün burada düzenlediğimiz davette, misafirlerimizin kendilerini özel hissetmelerini sağlamak bizim için büyük bir mutluluktu” ifadelerini kullandı.



Yeşilköy’deki Lady Spa, güzelliğine ve sağlığına önem veren herkes için vazgeçilmez bir adres olmaya devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.