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Lady Gaga Hande Yener'in izinde!

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın avantgart göz makyajı, Hande Yener’in 2 yıl önceki stilini anımsattı.

Lady Gaga Hande Yener'in izinde!

Avangart göz makyajıyla Instagramda beğeni yağmuruna tutulan Lady Gaga, tarzıyla akıllara Hande Yener'in çok konuşulan stilini getirdi.

Lady Gaga Hande Yener'in izinde!

Hande Yener, Lady Gaga'nın bugün deneyimlediği makyaj stilini 2022 yılında çoktan uygulayarak "vizyonuna sağlık" dedirtti!

Lady Gaga Hande Yener'in izinde!

Lady Gaga Hande Yener'in izinde!

 

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