Lady Gaga Hande Yener'in izinde!

Avangart göz makyajıyla Instagramda beğeni yağmuruna tutulan Lady Gaga, tarzıyla akıllara Hande Yener'in çok konuşulan stilini getirdi.

Hande Yener, Lady Gaga'nın bugün deneyimlediği makyaj stilini 2022 yılında çoktan uygulayarak "vizyonuna sağlık" dedirtti!

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