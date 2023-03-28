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Lacoste, Moda ve Sporu Birleştiren Yeni Ayakkabısı L003 Serisini Sunuyor

Dinamikliği, spor ve modayı bir arada yaşatan Fransız moda evi Lacoste, yeni spor ayakkabısı L003 Neo'yu sunuyor. 

Lacoste, Moda ve Sporu Birleştiren Yeni Ayakkabısı L003 Serisini Sunuyor

Lacoste'un podyumunda öncülük ettiği bu konsept ayakkabıda değişikliği ve herkes tarafından kullanılabilirliği vurguluyor. Lacoste’un yeni sneaker L003 Neo modeli; moda ve sporun bir araya gelmesi ile kurucu Rene Lacoste'un öncü başarılarına da saygı duruşunda bulunuyor. L003 Neo, sınırları yıkan yeni bir spor ayakkabı türü için dünyaya ilham kaynağı oluyor. Sürekli değişimi, sürekli yeniliği, cesurluğu ve modernliği kucaklamak için her zaman hareketli, marka mirasına atıfta bulunarak sahadaki tenis topundan ilham alıyor.

Lacoste, Moda ve Sporu Birleştiren Yeni Ayakkabısı L003 Serisini Sunuyor
 

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