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La Prairie yenilenen  ikon ürünü Skin Cavıar Luxe Creme yıllara hayat katıyor

La Prairie,  kozmetiğin ilerisinde güzelliği yüceltmenin ve yaşamı zenginleştirmenin sırlarını cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü isim ile paylaştı.

La Prairie yenilenen  ikon ürünü Skin Cavıar Luxe Creme yıllara hayat katıyor

Arcon Kozmetik’in markalarından La Prairie, Skin Caviar Collection ailesine ait Skin Caviar Luxe Creme ve Skin Caviar Luxe Creme Sheer ürünlerinin güçlendirilen yeni özelliklerini Morini’de şık bir davetle tanıttı.

La Prairie yenilenen  ikon ürünü Skin Cavıar Luxe Creme yıllara hayat katıyor

Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğindeki öğlen yemeğine cemiyet dünyasından seçkin davetliler katılarak La Prairie’in yenilenen ürünlerini deneyimledir. Arcon Kozmetik’in CEO’su Deniz Aksoy, misafirlerle hoş geldin konuşması yaptı. Ardından Arcon Kozmetik’in Marka Müdürü Uğur Kahraman, Caviar Mikro Besinleri ve Caviar Premier'i ilk kez birleştiren, yeniden düzenlenen Skin Caviar Luxe Cream'in cildin genç yapısını geri kazandırmak üzere ürünlerin sıkılaştırma ve toparlama etkilerini üst seviyeye taşıdığını ve La Prairie Skin Caviar Luxe Cream'in olağanüstü lifting etkisi ile yıllara hayat kattığını davete katılan misafirlerle paylaştı.

La Prairie yenilenen  ikon ürünü Skin Cavıar Luxe Creme yıllara hayat katıyor

Davete katılan cemiyet ve iş dünyasından bir çok ünlü isimler arasında ;  Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Revna Demirören, Siren Ertan,  Aylin Yılmaz, Beliz Bektaş, Berrin Ak, Burcu Erçil, Ceylan Çuhadaroğlu, Ece Kurdoğlu, Esra Erdem, Esra Pepe, Öznur Yakın, Hacer Özil, Sinem Eriş, Şükran Güzeliş ve Tolga Sezgin vardı.

 

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