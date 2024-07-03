  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peros 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde...

TRT 1’in büyük ilgi gören ve İstanbul’un Fethi’ni konu alan dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, dev transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunda ünlü Hollywood yıldızı Ghassan Massoud’un yer aldığı dizi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor.  

La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peros 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde...

La Casa de Papel’in Marsilya’sı Luka Peroš artık Mehmed: Fetihler Sultanı’nda…

La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peros 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde...

Netflix’in popüler dizisi La Casa de Papel’de Marsilya karakterine hayat veren Luka Peroš, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonunda önemli bir role bürünüyor. Peroš, Bizans’ın güçlü komutanı Giovanni Giustiniani’yi canlandırarak izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

 La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peros 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde...

Giovanni Giustiniani kimdir?

Giovanni Giustiniani, Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, özellikle İstanbul'un Fethi sırasında önemli rol oynamış bir komutandır. Savunma stratejileri ve askeri dehasıyla tanınan Giustiniani, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında kilit bir isim olmuştur. Peroš’un bu karaktere getireceği derinlik ve enerjinin, dizinin yeni sezonuna büyük katkı sağlayacağı şüphesiz.

 La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peros 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde...

Diziye olan ilgi artıyor

Bu heyecan verici gelişme, dizinin hayranlarını ve tarih meraklılarını daha da heyecanlandırdı. Luka Peroš’un kadroya katılması, sadece Türk izleyicileri değil, aynı zamanda uluslararası izleyici kitlesini de diziyi takip etmeye teşvik ediyor. TRT 1’in böylesine büyük bir adım atarak uluslararası üne sahip oyuncuları kadrosuna katması, Türk dizilerinin global arenada ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yeni sezonda, İstanbul’un Fethi ve Bizans’ın son günleri, Luka Peroš’un muhteşem performansıyla ekranlara taşınacak. İzleyiciler, hem tarihi olayları yeniden yaşayacak hem de destansı fetih sahneleriyle ekran başına kilitlenecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gül Sunal'dan eşi Kemal Sunal'a duygusal mesaj!
  Magazin

Gül Sunal'dan eşi Kemal Sunal'a duygusal mesaj!

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! O detay dikkat çekti!
  Magazin

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! O detay dikkat çekti!

Bozcaada Caz Festivali “Miselyum” temasıyla katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor 
  Kültür - Sanat

Bozcaada Caz Festivali “Miselyum” temasıyla katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor 

Magnolia Bakery, çikolata tutkunlarının Dünya Çikolata Günü’nü kutluyor
  Güncel

Magnolia Bakery, çikolata tutkunlarının Dünya Çikolata Günü’nü kutluyor

Mustafa Yılmaz’dan 16 şarkılık rekor
  Magazin

Mustafa Yılmaz’dan 16 şarkılık rekor

Can Kızıltuğ ile yepyeni bir macera
  Magazin

Can Kızıltuğ ile yepyeni bir macera