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L’Oreal Paris’ten gün boyu lifting etkisi

Tüm gün süren lifting etkisi ve eşsiz formülüyle L’Oreal Paris Telescopic Lift Mascara, kirpik bakımında yeni bir dönem başlatıyor. 

L’Oreal Paris’ten gün boyu lifting etkisi

Kirpiklere kazandırdığı hacim ve uzunluk ile dikkat çeken L’Oreal Paris Telescopic Lift Mascara, en kısadan en uzuna kadar tüm kirpikleri kavrayarak belirginleştiriyor, bakışları daha çarpıcı ve etkileyici hale getiriyor. 

L’Oreal Paris’ten gün boyu lifting etkisi

Seramid içeren formülü ile kirpiklere bakım yapan L’Oreal Paris Telescopic Lift Mascara,  hafif yapısı sayesinde ağırlık hissi yaratmıyor. Çift taraflı özel kıl fırçası ile kirpikleri kavrayarak anında kaldıran ve hacim veren maskara, topaklanma, lekelenme ve bulaşma yapmadan gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Hassas gözler için de uygun olan Telescopic Lift Mascara, kirpiklere +5 mm* uzunluk kazandırıyor. 

L’Oreal Paris’ten gün boyu lifting etkisi

Bakışları her zaman çekici kılan L’Oreal Paris Telescopic Lift Mascara, yeni suya dayanıklı formülü ile yaz aylarının vazgeçilmezi haline gelen Telescopic Lift Waterproof Maskara ile gün boyu kirpiklerin kusursuz kalmasını sağlıyor.

L’Oreal Paris’ten gün boyu lifting etkisi

Telescopic Lift Mascara deneyen kadınların %96’sı ürünün kirpiklere anında uzunluk etkisi verdiğini, %91’i kirpiklerinin anında kaldırdığını*, %87’si kirpiklere anında hacim verdiğini söylüyor.

L’Oreal Paris’ten gün boyu lifting etkisi

* Kişisel değerlendirme, 165 kadın

**Kişisel değerlendirme, 111 kadın

L’Oreal Paris Telescopic Lift Mascara, Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 929,99 TL

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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