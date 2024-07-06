L’Oreal Paris’ten gün boyu lifting etkisi

Kirpiklere kazandırdığı hacim ve uzunluk ile dikkat çeken L’Oreal Paris Telescopic Lift Mascara, en kısadan en uzuna kadar tüm kirpikleri kavrayarak belirginleştiriyor, bakışları daha çarpıcı ve etkileyici hale getiriyor.

Seramid içeren formülü ile kirpiklere bakım yapan L’Oreal Paris Telescopic Lift Mascara, hafif yapısı sayesinde ağırlık hissi yaratmıyor. Çift taraflı özel kıl fırçası ile kirpikleri kavrayarak anında kaldıran ve hacim veren maskara, topaklanma, lekelenme ve bulaşma yapmadan gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Hassas gözler için de uygun olan Telescopic Lift Mascara, kirpiklere +5 mm* uzunluk kazandırıyor.

Bakışları her zaman çekici kılan L’Oreal Paris Telescopic Lift Mascara, yeni suya dayanıklı formülü ile yaz aylarının vazgeçilmezi haline gelen Telescopic Lift Waterproof Maskara ile gün boyu kirpiklerin kusursuz kalmasını sağlıyor.

Telescopic Lift Mascara deneyen kadınların %96’sı ürünün kirpiklere anında uzunluk etkisi verdiğini, %91’i kirpiklerinin anında kaldırdığını*, %87’si kirpiklere anında hacim verdiğini söylüyor.

* Kişisel değerlendirme, 165 kadın

**Kişisel değerlendirme, 111 kadın

L’Oreal Paris Telescopic Lift Mascara, Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 929,99 TL

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