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L’Oréal Türkiye kadınların güçlendirilmesinde öncü oluyor

Eşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılığı tüm çalışmalarının kalbine koyarak anlamlı markalar devrimi ile kadının güçlendirilmesini destekleyen L’Oréal Türkiye, cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için 111 yıl önce ilk kadın hakları dergisi Kadınlar Dünyası’nı yayımlamaya başlayan Nuriye Ulviye Mevlan Civelek’i günümüze taşıyor.

L’Oréal Türkiye kadınların güçlendirilmesinde öncü oluyor

Civelek, yayımladığı yazılar ve kurduğu dernek ile kadınların yükseköğrenime girişi, kamuda çalışmalarının yolunu açarken kadın hakları, eşitlik gibi kavramların toplumda yüksek sesle duyulmasında öncü oldu. Kadınlar Dünyası’nın 1913 yılından yayımlanan ilk sayısını Civelek’i onurlandırmak için orijinal sayfalarıyla birlikte günümüz Türkçesi ile paylaşan L’Oréal Türkiye, 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılan Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Nuriye Ulviye Civelek adını taşıyan halk kütüphanesinin renovasyonuna da destek verecek.

L’Oréal Türkiye kadınların güçlendirilmesinde öncü oluyor

İlk kadın hakları dergisi Kadınlar Dünyası’nın ve  ilk   kadın hakları cemiyeti “Osmanlı Kadın Hakları Savunma Derneği”nin kurucusu Nuriye Ulviye Mevlan Civelek, kadınlarının yükseköğrenim görebilmeleri ve kamuda çalışabilmeleri gibi dönemin ilerici kadın hareketlerini tutku ile savunarak cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sağladı.

L’Oréal Türkiye kadınların güçlendirilmesinde öncü oluyor

20 yaşında “Bugünkü Hayat Yenilik İstiyor” diyerek yayımladığı “Kadınlar Dünyası Dergisi” ile Osmanlı toplumunda cinsiyet eşitliğinin sağlanacağı bir dünya hayaliyle çalışmalarını sürdüren Civelek’in ilham veren hikayesini, döneme damgasını vuran dergisinin ilk sayısını bugüne kadar sektöre damga vurmuş projeleri ile harmanlayarak paylaşan L'Oréal Türkiye, kadınların yolunu bilim, eğitim ve istihdam desteği ile aydınlatacak projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

L’Oréal Türkiye kadınların güçlendirilmesinde öncü oluyor

“Dünyayı Harekete Geçiren Güzelliği Yaratıyoruz” varoluş amacıyla bugüne kadar faaliyet gösterdiği her alanda, kadınların güçlendirilmesini destekleyen projeleri ile sektöre öncülük eden L’Oréal Türkiye, 7 yıldır üst üste Bloomberg ve Equileap Cinsiyet Eşitliği Endeksi ve Raporlarında üst sıralardaki yerini koruyarak sektörde fark yaratan, güçlü ve somut çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

L’Oréal Türkiye kadınların güçlendirilmesinde öncü oluyor

‘CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTIRMAK UZUN BİR YOL’

Cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal ve bireysel farkındalığı yükseltmenin ancak uzun bir dönüşüm yolcuğunu desteklemekten geçtiğini dile getiren L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Nuriye Ulviye Hanım’ın “Bugünkü Hayat Yenilik İstiyor” diyerek güçlü duruşu ile yayımladığı Kadınlar Dünyası Dergisi’nin ilk sayısına ait bu kopya ile dönemin toplumsal farkındalığını yaratmak adına kendisinin ve çalışma arkadaşlarının ne kadar tutkulu ve cesur adımlar attığına şahit olduk. Sadece bu adımın 111 yıl önce atılmış olması değil; dönemin tüm zorlu şartlarına rağmen tutku ile hayata geçirilmesi, cinsiyet eşitliği konusuna yeni bir bakış ve nefes kazandırması ve cinsiyet eşitliğine ait dönüşüm yolculuğunda başlangıç noktasını aydınlatan tarihsel bir kanıt niteliği taşımasını çok değerli buluyorum. Bu dönüşüme bugüne kadar katkı sağlayan, ilham olan ve güç veren tüm kadınlarımız sayesinde bugün daha güçlü bir noktadan, gidecek yolumuzun halen daha uzun ve zorlu olduğunu bilmekle beraber büyük bir cesaret ve umutla ilerliyoruz. Dileğimiz aslında hiç değişmedi; 111 sene önce bu uğurda çalışan Nuriye Ulviye Hanım gibi, kadının güçlendirilmesi vurgusunu yapmak zorunda hissetmeyeceğimiz günlere duyduğumuz arzu ve istekle çocuklarımızın cinsiyet eşitliğini güçlü bir biçimde destekleyen bir toplum parçası olarak eşit, kapsayıcı ve hakkaniyetli bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri. Bugünkü hayata yenilik katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.

L’Oréal Türkiye kadınların güçlendirilmesinde öncü oluyor

 

 

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