L’Oréal Türkiye, Ebeveynlik İzni Manifestosu’nu yayınladı

L’Oréal Türkiye, tüm ebeveynleri duygusal olarak anlayarak bu süreçte her zaman onların yanında olacağının sözünü veriyor. Kapsayıcılık ve hakkaniyeti odak noktasına alan manifesto kapsamında ebeveynlik yolculuğundaki çalışanlarına işindeki özlük haklarının, pozisyonlarının, terfi ve gelişim süreçlerinin etkilenmeyeceğinin; hiçbir şekilde negatif ayrımcılığa maruz kalmayacağının taahhüdünü veriyor. Yeni bir hayata adım atılan bu özel dönemde, ebeveyn olmanın mutluluğunun yanında başarılı bir kariyer elde etmek isteyenler için L’Oréal Türkiye, anne ve babaların ebeveynlik süreçlerinde huzur ve güven içinde hissetmeleri için onları destekliyor.

L’Oréal Türkiye anne baba dostu politikalarını sıraladı

L’Oréal Türkiye, ebeveynlik iznindeki çalışanın çocuğuyla daha fazla ve keyifli vakit geçirilebileceği yenilikleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda;

Yasal doğum izni 16 hafta iken L’Oréal Türkiye’de 18 hafta olarak uyguluyor.

olarak uyguluyor. Yasal babalık izni 5 gün iken L’Oréal Türkiye’de 6 hafta olarak uyguluyor.

olarak uyguluyor. Güçlü bir geleceğin güçlü ebeveynlerle inşa edileceğini savunan L’Oréal Türkiye’de, ebeveynlerin ve yeni aile üyesinin sağlığı için ücretsiz çalışan destek programı uyguluyor.

Ebeveynliğe adım atacak çalışanları için ilk yardım eğitimi sunan L’Oréal Türkiye’de, ebeveynlik izni boyunca da her zaman eğitimlerden yararlanma imkânı sağlıyor.

Ebeveynlik izni öncesinde ve sonrasında ihtiyaç dahilinde aileye rehberlik edecek “ebeveyn buddy”ler ile ebeveynlerin deneyimlerini ve yaşadıklarını paylaşması sağlanır.

Yeni bir hayata adım atılan bu özel dönemde mutluluğu paylaşabilmek için L’Oréal Türkiye ayrıca, bebek hediye paketi hediye ediyor ve doğum yardımı sunuyor.

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