L'Oréal Professionnel’den yeni profesyonel molekül bakımı

Günümüzde tüketicilerin saç dokusu ve saç hasarıyla ilgili endişeleri önemli ölçüde değişti. Kadınların hasarlarla yüzleşme şekli evrim geçirdi, saç ürünlerine yönelik beklentiler farklılaştı. Kadınlar artık sadece "yüzeysel hasar"a değil, "iç hasar"a da odaklanıyor. Saç zarar gördüğünde amino asitleri birbirine bağlayan peptitler kopuyor ve amino asitler kayboluyor. Sonucunda da saçtaki hasar geri alınamaz bir hale geliyor. Bu nedenle saçı yüzeyde tedavi etmekten ziyade, hasarı saçın en derin yapısında onarmak önem taşıyor. L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular serisi, formülünde bulunan peptit bağlayıcılar ve aminoasitler sayesinde saça ihtiyacı olan içten onarımı sağlıyor.

Saç hasarının iki türü bulunuyor

Yüzeydeki hasar: Besleyerek onarım. Saçı bu şekilde onarmak, doku, saç uçları ve renk gibi sınırlı oranda çözüm sunuyor.

İçteki hasar: Güçlendirerek onarım. Bu onarım yöntemiyle saçın hareketi de ele alınıyor. Esneklik eksikliğini, hareket eksikliğini ve zayıflığını tedavi edebiliyor.

Absolut Repair Molecular, her iki çözümü de birleştiriyor.

Peptit seviyesinde onarım

Absolut Repair Molecular, ultra konsantre 5 amino asidin yanı sıra peptit bağlayıcıları da içeriyor. Bu bileşenler, saçın moleküler yapısının yeniden düzenlenmesini ve yeniden oluşturulmasını sağlıyor.

Tek kullanımda 2 yıllık hasarı onarıyor!

Saçtaki 2 yıllık hasar, Absolut Repair Molecular'ın tek kullanımıyla onarılabiliyor.*

*Absolut Repair Molecular ön bakım + şampuan ve durulanan serum kullanımı sonrası saç fiberinin makromoleküler yapısı üzerindeki instrumental test

Absolut Repair Molecular Profesyonel Bakım Rutini

ÖN BAKIM (Salon Özel)

Sadece L'Oréal Professionnel salonlarında uygulanabilen bu bakım, Absolut Repair Molecular rutininin salondaki birinci adımı olarak konumlandırılıyor. %3 peptit bağlayıcı ve 5 amino asit ile yoğunlaştırılmış saf güç iksiri, yüzey onarımının ötesinde geçerek moleküler dolum yapmak ve çekirdeği güçlendirmek için saç teline nüfuz ediyor. Saça güç kazandıran bu ön işlem sayesinde saç son derece kolay taranabiliyor.** Ön işlem, saça elastikiyetini geri kazandırıyor.**

*Ön işlem + şampuan + durulanabilir serum uygulama sonrası yapılan enstrümental test.

**Tüketicilerin Absolut Repair Molecular ön işlem + şampuan + durulanabilir serumu kullanımı sonrası yapılan test

ŞAMPUAN:

L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular Professional Shampoo

Peptit bağlayıcı ve 5 amino asit ile formüle edilmiş ultra-özenli şampuan, saç tellerini arındırıyor, güçlendiriyor ve onarıyor. Saç daha güçlü ve beslenmiş, elastikiyet ve hareket kazanmış hale geliyor.* Islak saçta veya ön işlemin katmanlarında uygulanan şampuan, saça %86 oranında pürüzsüzlük sağlıyor.**

L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular Professional Shampoo 300 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 750 TL

*Absolut Repair Molecular şampuan + durulanabilir serum + saçta kalıcı maskeyi 2 hafta boyunca kullanan tüketicilerin test sonuçları

**Absolut Repair Molecular şampuan uygulamasından sonra yapılan enstrümental test.

DURULANABİLİR SERUM:

L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular Professional Rinse-Off Serum

Saçın moleküler yapısını yeniden inşa eden* durulanabilir serum, %2 oranında peptit bağlayıcı ve 5 amino asit ile konsantre edildi. Yüzey onarımından daha fazlasını yaparak moleküler düzeyde çekirdeği güçlendiriyor, saça yeniden esneklik ve hareket kazandırıyor**. Saç anında gözle görülür şekilde dönüşüyor; parlaklık ve pürüzsüzlük önemli ölçüde artıyor. Saçı içeriden onaran ve moleküler yapıyı yeniden oluşturan bu saf güç iksiri, derin nüfuz ve anında dönüşüm sağlıyor. Kullanım sonrası saç yüzeyinde bulunan hasarın %42’si onarılıyor.***

Islak saça uygulanan bu durulanabilir serum, L'Oréal Professionnel’in ilk durulanabilen serumu olarak öne çıkıyor.

L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular Professional Rinse-Off Serum 250 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 1.150 TL

*15 uygulama sonrası yapılan enstrümental test.

**Absolut Repair Molecular şampuan + durulanabilir serum + saçta kalıcı maskeyi 2 hafta boyunca kullanan tüketicilerin test sonuçları

***Instrumental test, durulanan serum uygulaması sonrası.

DURULANMAYAN MASKE:

L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular Professional Leave-In Mask

Peptit bağlayıcı ve 5 amino asit içeren formülüyle saça güçlendirme ve koruma sağlıyor. Formülün hafif dokusu saça anında nüfuz ediyor ve saça güç & esneklik kazandırıyor. Saça doğal dokunuş katan maske ile saç pürüzsüz, parlak ve sağlıklı görünüyor*, saç dış etkenlere karşı korunuyor. 230°C'ye kadar ısı koruması sağlayan bu durulanmayan maske, saçı %97 oranında güçlendiriyor.**

L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular Professional Leave-In Mask 100 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 850 TL

*Absolut Repair Molecular şampuan + durulanabilir serum + saçta kalıcı maskeyi 2 hafta boyunca kullanan tüketicilerin test sonuçları

**Instrumental test, durulanmayan maske uygulaması sonrası.

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