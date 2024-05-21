L'Occitane'la endişeye yönelik vücut bakımı

Hepimiz farklı cilt endişeleri ile yaşıyoruz. Kimimiz çok kuru, kimimiz selülitle yıllardır savaşıyor, kimimiz nem eksikliğinden endişeli. Yani “Var bir derdimiz!” Hepimiz dergilerden fırlamış gibi görünen kadınlardan biri olmak istiyoruz. Plajda kendimizden emin, dışarı çıkarken özenli, aynada kusursuza yakın. Bu sonuca ulaşmak özel bir çaba, sabır ve elbette zaman gerektiriyor. Ama her şeyden önce doğru ürünleri kullanmak.

Almond Milk Concentrate

Kuru Ciltler İçin Nem Bakımı

Cildinizin daha yumuşak ve daha ışıltı olmasını istiyor musunuz?

Almond Milk Concentrate, vücut kremi ciltte hızlı emilimi ile daha yumuşak ve daha ışıltılı pürüzsüz görünümlü bir cilde yardımcı olur. Sadece cildi nemlendirmekle kalmaz aynı zamanda sıkılaştırmaya yardımcı olur. Bir ay gibi bir kullanımın sonunda sizde vücudunuzdaki farkı hissedersiniz! Formülünde bulunan badem özü ve tohumu aynı zamanda cildin elastikiyetini korurken hücresel yenilenmeyi tetikler, cilt pürüzsüzleşirken nemlenir.

Almond Milk Concentrate 100 ml 1890 TL

Artichoke Massage Cream

Portakal Kabuğu Görünümüne Son

Cildinizin daha sıkı ve esnek bir görünüme sahip olması için

Araştırmalarımızda, in vitro testlerde enginar özünün; kılcal damarların çalışmasının tetiklenmesi sonucu, cildin sıkılığını çarpı 2 kat arttırdığı , ve yağ hücrelerinin geçirgenliğini ise yüzde 60 oranında azalttığını keşfettik.

Bunun sonucunda, selülit ve sıkılık kaybı gibi endişelerin düzelmesine yardımcı olur. Kılcal kan dolaşımının aktifleşmesi sonucu cilt daha doğru ve düzenli bir şekilde beslenir.

Masaj rutini ile birlikte eksiksiz Artichoke serisinin kullanımı, vücudun hareket etmesine ve dolaşımın hızlanmasına yardımcı olur. Cilt kalitesi gözle görülür şekilde iyileşir ve kılcal kan dolaşımı tetiklenir ve sonucunda bacaklar güne başladığı gibi hafifler.

Enginar özlü Artichoke Massage Cream uygulaması öncesi ölü deriyi arındırmaya ve cildi yenilemeye yardımcı olmak için Artichoke Body Scrub ile peeling uygulaması yaparak bakımınıza başlayın. Ardından 2. Adımda Artichoke Massage Cream uygulayın. Bu krem ile uygulama sonrası cildiniz yoğun bir şekilde nemlenirken, sıkılaşır. Besleyici özelliği ile cildinize bütünsel bir bakım sunar, ödemden dolayı şişen bacakları rahatlatır ve hafifletir.

Masaj krem, Gua Sha masaj aleti ile birlikte kullanıldığında, daha derin etkili bir masaja ve kılcal kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olduğundan, kremin etkinliği artar. Kullanıcıların %100’ü ürünün yalnızca bir aylık kullanımdan sonra bacaklarındaki ödemin azaldığını ve ciltlerinin sıkılaştığını belirtmiştir.

Artichoke Body Scrub 200 ml 1850 TL

Artichoke Massage Cream 200 ml 2270 TL

Immortelle & Shea Youth Body Balm

Yaşlanma Karşıtı Vücut Bakımı

Ciltteki elastikiyet kaybı ve yaşlanma sonucu oluşan leke görünümünü azaltmak için

Ciltteki uzmanlığı yüz bakımının ötesine geçen Immortelle- ölmezotu çiçeği, Shea yağı ile buluşarak Immortelle & Shea serisi ürünleri ile kapsamlı bir yaşlanma karşıtı vücut bakımı sunuyor

Gücünü doğadan alan bu vücut balmı, cildin yaşlanma belirtileriyle mücadele etmek için Ölmezotu Esansiyel Yağı, cildi beslemek ve nem sağlamak için Shea Yağı ile bir arada çalışıyor. Bu ikili sayesinde ciltte esneklik, sıkılık, homojenlik, hidrasyon ve beslenme etkilerine sahip oluyor. 1 aylık düzenli kullanım sonrası bile ciltteki sıkılaşma etkisi daha fazla ve yaşlılık lekeleri daha az görünüyor.

Düzenli kullanım sonrası kadınların yüzde 97’si ciltlerinde oluşan kahverengi lekelerin solduğunu belirtmiştir.

*30 kadın ile 1 aylık kullanım sonrası yapılan tüketici testi sonuçlarına göre

Immortelle Shea Youtyh Body Balm 200 ml 2460 TL

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