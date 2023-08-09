L’Occitane’ın yeni boyun kremi genç görünmenin anahtarı!

Cildimize bakıyoruz ama genelde boyun bölgesini ihmal ediyoruz. Oysa boynun yüzden daha az destek yapısı var. Bu da onu kırışıklara, sarkmaya ve eşit olmayan cilt tonuna eğilimli hale getiriyor. Kırışma hali, akıllı telefonlarına başlarını eğerek bakan ve boyun kaslarına fazladan baskı yapan insanlarda daha hızlı gerçekleşiyor.

Ölmez Otu’nun keşfedilen yeni güçleri ile

İkonik L'Occitane bileşenleri, boyun cildine ihtiyaç duyduğu özel bakımı vermek için güçlerini birleştiriyor. Shea Yağı ve Ölmez Otu esansiyel yağının yanı sıra cilt yumuşatıcı peptidler ve cildi germe etkisi bulunan yulaf özlü yeni boyun kremi, gözle görülür bir fark için kıvrımları silikleştiriyor. Düzenli kulanıldığında sıkılığı, esnekliği ve nemi ve cildin gevşemesini hedefliyor.

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonrası üretilen boyun ve dekolte kreminin temiz cilde yukarı ve dışa doğru hareketlerle uygulanması gerekiyor. Her uygulama, cildi rahatlatmak ve olmasını istediğiniz konuma getirmek için bir fırsat olarak kullanılmalı. Bu düzenli bakımla ihmal ettiğiniz boyun masajını hayat ritüeliniz haline getirebilir ayrıca ensenizi ve kulaklarınızı da unutmamanız gerekir.

Ölmez otunun dayanıklılık konusundaki doğal yeteneği cildimizin bazı özelliklerinin kilidini açma yeteneğine de sahip. Zaman içinde cildin gücünü yeniden kazanmasına ve canlı ve renk tonu eşitliği için cildimize yardımcı. L’occitane 20 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştıkları Korsika kaynaklı bu çiçeğin günden güne yeni güçlerini keşfediyor. Boyun kremi Immortelle & Shea Youth Neck Cream, markanın bakımını ihmal etmeyen herkese bir hediyesi…

Unutmayın cildimiz kolajen üretimini 25 yaşında yavaşlatmaya başlar, 30 yaş civarında tamamen bırakır. Cilt sürekli yerçekimine karşı savaşırken boyun ve çene bölgesindeki cilt sarkmaya başlar ve bu da hindi boynu olarak adlandırılan gıdı oluşumuna yol açar.

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