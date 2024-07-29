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Kuzeyin Oğlu izdihamı

50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nin 2. gününde Volkan Konak izdihamı yaşandı.

Kuzeyin Oğlu izdihamı

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak için Arhavi'ye yakın ilçelerden özel otobüslerle hayranları akın etti. 3 saat sahnede kalan sanatçıya binlerce kişi baştan sona eşlik ederken duygusal anlar yaşadı.

Kuzeyin Oğlu izdihamı

Volkan Konak gördüğü ilgi karşısında, “Kuzeyin Oğlu olmaktan dolu dizgin bahtiyarım. Siz varsanız her şey var. Siz yoksanız hiç bir şey yok. " diyerek duygularını dile getirdi.

Kuzeyin Oğlu izdihamı

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur konser sonrası Konak'a, yörenin sembolü olan maket ev ve karayemiş meyvesi sepeti hediye etti.

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