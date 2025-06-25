 Kuşum Aydın’la Bodrum yazı şenleniyor

Eğlence dünyasının enerjik ve sevilen ismi Kuşum Aydın, bu yaz Bodrum sahnelerini renklendirmeye geliyor.

Işıltılı tarzı, unutulmaz sahne performansları ve samimi enerjisiyle milyonların gönlünde taht kuran Kuşum Aydın, 2025 yaz sezonunda Göltürkbükü’nün gözde mekânı Dürdane 1901’de sahne alacak.

LEZZET VE MÜZİK BİR ARADA

Zengin menüsü, nostaljik atmosferi ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Dürdane 1901, bu yaz Kuşum Aydın’ın canlı performanslarıyla misafirlerine unutulmaz akşamlar yaşatmaya devam ediyor.

Her yaz farklı bir rüzgâr estiren Bodrum, bu sezon Kuşum Aydın’ın enerjisiyle daha da canlanıyor. Dürdane 1901’de nostalji, kahkaha, müzik ve eğlencenin buluştuğu bu özel program, yaz tatiline renk katmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat.

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