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Kuruçeşme Açıkhava’nın Mavi Boncuğu!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam Türk sanat müziğinin efsane sesi Emel Sayın’ı ağırladı. Usta sanatçının performansı ve eşsiz repertuvarıyla dolu dolu geçen gece, Yeşilçam nostaljisi yaşayan dinleyicilere keyifli bir müzik yolculuğu yaşattı.

Kuruçeşme Açıkhava’nın Mavi Boncuğu!

 

Emel Sayın hayranları, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ni saatler öncesinden tıklım tıklım doldurdu. İlginin yoğun olduğu gecede duayen sanatçı, sahneye çıkar çıkmaz müzikseverler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Kuruçeşme Açıkhava’nın Mavi Boncuğu!

Taş detaylı, gösterişli, sarı elbisesiyle yıllara adeta meydan okuyan Emel Sayın, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ne güneş gibi doğdu. Müzikseverlere seslenen usta sanatçı, “Hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim beni böyle sıcacık karşıladığınız için… İyi ki geldiniz.” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Kuruçeşme Açıkhava’nın Mavi Boncuğu!

YEŞİLÇAM FİLMLERİNİN UNUTULMAZ ŞARKILARI YENİDEN CANLANDI

Dev orkestrasıyla göz dolduran Emel Sayın, ‘Rüyalar Gerçek Olsa’dan ‘Mavi Boncuk’a, ‘Eski Dostlardan’ ‘Feride’ye uzanan eşsiz repertuvarıyla dinleyicilerini Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa çıkardı. Şarkılarını rol aldığı filmlerinin görüntüleri eşliğinde seslendiren duayen sanatçı, duygusal şarkılarıyla hüzünlendirdi, hareketli şarkılarıyla tüm sevenlerini yerine oturtmadı.

Kuruçeşme Açıkhava’nın Mavi Boncuğu!

Paraf Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisi ne Emel Sayın’a ne de şarkılarına doyamadı. Hayranlarıyla olan samimi sohbetiyle de takdir toplayan ünlü sanatçı, büyüleyici performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Kuruçeşme dinleyicisinin şarkı isteklerini geri çevirmeyen Sayın, zarif hareketiyle gönülleri feth etti. Müzik ziyafetine ara vermeden sahnede 2 saat kalan usta sanatçı hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

 

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