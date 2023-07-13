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Kuruçeşme Açıkhava’da 5. kez Serdar Ortaç coşkusu!

Türk pop müziğin yıldız ismi Serdar Ortaç, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde geleneği bozmadı.

Kuruçeşme Açıkhava’da 5. kez Serdar Ortaç coşkusu!

 

Boğaz’ın muhteşem atmosferinde hitleriyle 5. kez mekanı hınca hınç doldurdu. Bir kez daha “Serdar Ortaç” diyen binlerce müziksever yaz akşamında, ünlü popçuyla eşsiz bir geceyi geride bıraktı. İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasıyla birleşen konser, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kuruçeşme Açıkhava’da 5. kez Serdar Ortaç coşkusu!

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ‘SERDAR ORTAÇ’ ŞARKILARI BOĞAZ’DA YANKILANDI!

Binlerce kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Serdar Ortaç, “1994 yılı Karabiberim’den günümüze kadar olan tüm şarkılarımı bu konsere sığdıracağım.” sözlerinin ardından heyecanı, coşkuyu doruklara çıkardı.  ‘Canıma Minnet’, ‘Ben Adam Olmam’, ‘Dansöz’ gibi hareketli parçalarıyla müzikseverleri yerinde oturtmayan ünlü popçu, ‘Bilsem Ki’, Haber Gelmiyor Yardan’, gibi slow şarkılarıyla da Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde romantizm rüzgarları estirdi. Ünlü sanatçıyı bu özel gece de annesi ve yeğenleri de yalnız bırakmadı. Ortaç’ı en önden izleyerek şarkılara eşlik etti.

Kuruçeşme Açıkhava’da 5. kez Serdar Ortaç coşkusu!

Muhteşem konserin finalinde ‘Delalım’, ‘Bir Taş Attım Pencereye’ gibi oyun havalarını seslendiren ünlü sanatçı, eğlenceyi ikiye katladı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran müzikseverlerin halay çekerek Serdar Ortaç’a ve dansçılarına eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava’da hayranlarıyla 6. buluşmasını ise 21 Temmuz’da gerçekleştirecek.

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