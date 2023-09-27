Kuruçeşme Açıkhava 11. kez Serdar Ortaç hayranlarıyla doldu

Serdar Ortaç’ın kesintisiz müzik ziyafeti sunduğu gecede, müzikseverler kimi zaman şarkıların enerjisiyle yerinde duramadı kimi zaman romantik aşk parçalarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

Şarkı aralarında hayranlarıyla bol bol sohbet etmeyi ihmal etmeyen Ortaç, esprili tavrıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi dinleyicilerini mest etti. Ünlü sanatçıyı annesi Nesrin Ortaç'ta en önden izleyerek doyasıya eğlendi.

Serdar Ortaç, yoğun istek üzerine 15 Ekim tarihinde 12. kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

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