  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kuruçeşme Açıkhava 11. kez Serdar Ortaç hayranlarıyla doldu

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde pop müziğinin başarılı ismi Serdar Ortaç 11. kez sahne aldı. Binlerce müzikseverin bir kez daha “Serdar Ortaç” dediği gece de dinleyicisiyle boğazın ışıltılı görüntüsü altında buluşan ünlü sanatçı, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Kuruçeşme Açıkhava 11. kez Serdar Ortaç hayranlarıyla doldu

 

Serdar Ortaç’ın kesintisiz müzik ziyafeti sunduğu gecede, müzikseverler kimi zaman şarkıların enerjisiyle yerinde duramadı kimi zaman romantik aşk parçalarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

Kuruçeşme Açıkhava 11. kez Serdar Ortaç hayranlarıyla doldu

Şarkı aralarında hayranlarıyla bol bol sohbet etmeyi ihmal etmeyen Ortaç, esprili tavrıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi dinleyicilerini mest etti. Ünlü sanatçıyı annesi Nesrin Ortaç'ta en önden izleyerek doyasıya eğlendi. 

Kuruçeşme Açıkhava 11. kez Serdar Ortaç hayranlarıyla doldu

Serdar Ortaç, yoğun istek üzerine 15 Ekim tarihinde 12. kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!
  Magazin

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!

Selin Ciğerci'nin aldığı radikal karar şok etti! Ülkeyi terk ediyor!
  Magazin

Selin Ciğerci'nin aldığı radikal karar şok etti! Ülkeyi terk ediyor!

“Her Şeye Rağmen”e muhteşem gala  
  Magazin

“Her Şeye Rağmen”e muhteşem gala  

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesinden şok mesaj geldi
  Magazin

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesinden şok mesaj geldi

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un görüntüsü magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! Ortaya çıkan detay şok etti
  Magazin

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un görüntüsü magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! Ortaya çıkan detay şok etti

Amerika'dan dönen Ayça Varlıer kitesurf yaptı
  Magazin

Amerika'dan dönen Ayça Varlıer kitesurf yaptı