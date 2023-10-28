Fenomen olan Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü karakteriyle yıldızı parlayan Erhan Ufuk, son halini paylaştı.



55 kilo vererek bambaşka biri olan ve Bakü'ye yerleşerek Türk Sanat Akademisi'ni kuran ünlü oyuncunun İstanbul'da da gayrimenkul firması bulunuyor.

Ufuk'ın karelerine beğeni yağıyor.

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