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Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti! İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!

Fenomen olan Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü karakteriyle yıldızı parlayan Erhan Ufuk, son halini paylaştı.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!
55 kilo vererek bambaşka biri olan ve Bakü'ye yerleşerek Türk Sanat Akademisi'ni kuran ünlü oyuncunun İstanbul'da da gayrimenkul firması bulunuyor.

 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!

Ufuk'ın karelerine beğeni yağıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!

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