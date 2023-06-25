Kurtlar Vadisi’ne yeşil ışık Necati Şaşmaz’a gözdağı

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran “Game Of Thrones” dizisinde rol alan Türk asıllı Hollywood yıldızı Tamer Hassan, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde konser veren Hande Yener’i dinlemek için İstanbul’a geldiğini söyleyen Tamer Hassan, müzisyen yeğeni Genco Ecer ile birlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“Yeni Şarkılar Yolda”

Hande Yener’in son albümü “Afrodizyak”ta birçok şarkının söz ve müziğine imza atan Genco Ecer, bu iş birliğinin giderecek artacağını söyledi. Yeni şarkıların yolda olduğunu ifade eden Ecer, “Yeni bir şarkımız daha var. Onun için de iddialıyım. Hande Yener’in albümünde 8 şarkım var. Bundan sonraki albümde de 20 şarkı verdim. Başkalarına da şarkı yazıyorum. Edis’e çok güzel bir şarkı verdim. Şu anda stüdyoya giriyor. Yakında çıkar” diye konuştu.

“Henry Cavil Diziden Ayrılıyor”

Hande Yener’in şarkılarını sevdiğini söyleyen Tamer Hassan, “Müzikle aram iyidir. Hande’nin “Benden Bir Tane Daha Yok” şarkısını seviyorum” dedi. Rol aldığın “Game Of Thrones” dizisinin ardından bir süre dinlendiğini ifade eden Tamer Hassan, “Bir iki sene dinlendim. Daha sonra The Witcher’da oynadım. Henry Cavill diziden ayrılıyor” diyerek dizi hakkında bilgiler verdi.

“Hazırlan Geliyorum”

Türkiye’deki projeleri takip ettiğini belirten Tamer Hassan, “Kurtlar Vadisi” dizisinin takipçisi olduğunu söyledi. Necati Şaşmaz’ı beğendiğini ifade eden Hassan, “Duyduğuma göre dizi yeniden başlayacak. Teklif gelirse oynarım. Benim bütün filmlerim mafya, gangster. Bana romantik karakterleri zaten vermezler. En favori karakterim Polat. Geleyim ona biraz ders vereyim, yola getireyim. Sıkayım onu gel yanıma diyeyim. Hazırlan geliyorum” diyerek Necati Şaşmaz’a gözdağı verdi.

“Bizim Artistler Dünyanın En İyisidir”

Tamer Hassan, 76. Cannes Film Festivali’nde “Kuru Otlar Üstünde” filmi ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Merve Dizdar’ın başarısını yorumladı. Türk oyuncuların yurtdışına açılamadığını vurgulayan Tamer Hassan, “Ben oradaydım. Bizim insanlarımızla gurur duyuyorum ama beni sinir olduğum orada görünüp dünyada görünmüyorsun. Bizim artistler dünyanın en iyisidir. Gideriz Oscar kazanırız orada duyarsınız ama kapanır. İstiyorum bütün dünya görsün bizi. Dışarıya çıkamıyoruz. Ben çıktım ama orada yalnızın. İstiyorum ki bütün insanlarımız dünya sahasına çıksın. Gazetede haberler çıkıyor Oscar ama kimse görmüyor” diye konuştu.

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